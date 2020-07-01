Xiaomi выпустила портативную колонку с голосовым управлением дешевле 500 рублей

Речь идет о колонке, получившей название Xiaomi XiaoAI Portable Speaker. По заявлениям самой компании, устройство имеет поддержку голосового управления, благодаря чему ее можно использовать для работы с “умным” домом, для поиска необходимой информации в Сети, запуска музыки и многого другого, чего можно ожидать от “умных” динамиков.

В качестве материала корпуса колонки используется белый пластик, при этом для зарядки имеется стандартный для 2020 года разъем USB-C. Новинка имеет поддержку подключения по стандарту Bluetooth 5.0, а на верхней части устройства расположились две кнопки и микрофон. Что интересно, Xiaomi для своей новой колонки “скопировала” диалоговое окно, которое видят пользователи iOS при подключении AirPods. Работает функция лишь со смартфонами под управлением MIUI, при этом пока что она доступна на крайне ограниченном числе устройств, в числе которых оказались Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro.