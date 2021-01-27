Xiaomi выпустила самоочищающийся робот-пылесос

Новинка самостоятельно избавляется от накопившегося контейнере мусора посредством док-станции. В ней предусмотрен контейнер объемом в три литра, куда и помещает пылесос всю грязь. Причем параллельно с этим процессом осуществляется антибактериальная обработка. Док-станция также выступает и в качестве заряжающего устройства.

Self-collecting Robot Vacuum получил лазерный дальномер, за счет чего пылесос быстрее справляется с несколькими действиями. В частности, речь о сканировании помещения, отрисовки его карты и выстраивания оптимального маршрута уборки. Еще одной особенностью робота-пылесоса является наличие резервуара с водой, что делает его еще и способным мыть полы. Стоимость новинки составляет 463 доллара.