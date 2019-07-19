Xiaomi выпустила самые дешевые внешние аккумуляторы с большой ёмкостью

Суббренд Xiaomi сегодня утром анонсировал сразу два устройства: портативный аккумулятор на 10 и 20 тыс мАч. Тот, что на 10 тыс мАч, оснащен двумя разъемами типа USB-C, двумя разъемами MicroUSB и одним полноценным USB-A. При этом зарядное устройство позволить пополнять аккумулятор мобильных устройств током 2,6 А при напряжении 5,1 В.
Более емкий портативный аккумулятор получил один разъем типа USB-C, один разъем MicroUSB и целых два разъема USB-A. Сила тока при этом увеличена до 3,6 А, а напряжение на выходе такое же, как и у младшей модели. Цена за версию на 10 тыс мАч составляет 8,5 долларов, а за версию на 20 тыс мАч 14,5 долларов.