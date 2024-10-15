Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2024, 07:42
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Xiaomi выпустила смарт-часы, умеющие измерять давление и температуру

Топ за свои деньги?
Xiaomi анонсировала новые умные часы Watch H1 E, которые умеют измерять артериальное давление и температуру тела.
Xiaomi выпустила смарт-часы, умеющие измерять давление и температуру
© ITHome

Часы уже поступили в продажу онлайн по цене около 25 000 рублей. Устройство зарегистрировано как медицинское изделие второго класса в Управлении по контролю за лекарствами Пекина, что подтверждает точность измерения давления.

Watch H1 E оснащены 1.43-дюймовым AMOLED-экраном и поддерживают различные функции отслеживания здоровья, включая измерение сердечного ритма, уровня кислорода в крови, кожной температуры, стресса и женского здоровья.

Xiaomi выпустила смарт-часы, умеющие измерять давление и температуру
© ITHome

Часы также поддерживают более 100 спортивных режимов и возможность Bluetooth-звонков. Время работы на одном заряде в стандартном режиме составляет до 9 дней.

Кроме того, устройство поддерживает NFC для использования в качестве умной дверной карты, что делает их еще более удобными для повседневного использования.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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