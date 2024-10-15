Xiaomi выпустила смарт-часы, умеющие измерять давление и температуру

Часы уже поступили в продажу онлайн по цене около 25 000 рублей. Устройство зарегистрировано как медицинское изделие второго класса в Управлении по контролю за лекарствами Пекина, что подтверждает точность измерения давления.

Watch H1 E оснащены 1.43-дюймовым AMOLED-экраном и поддерживают различные функции отслеживания здоровья, включая измерение сердечного ритма, уровня кислорода в крови, кожной температуры, стресса и женского здоровья.