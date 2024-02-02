Xiaomi выпустила сверхдешевый Wi-Fi 7 роутер за пределами Китая

Xiaomi выпустила сверхдешевый Wi-Fi 7 роутер за пределами КитаяЦена впечатляет
Устройство обещает высокие и стабильные скорости передачи данных благодаря поддержке Wi-Fi 7, а также упростить создание меш-систем, позволяя интегрировать устройство в существующую беспроводную сетевую инфраструктуру.
Xiaomi BE 3600 предлагается по цене всего $49, хотя покупателям следует ожидать дополнительные расходы на доставку в размере до $18. За $30 устройство может быть доставлено курьерскими службами DHL, UPS или FedEx за 5-10 дней.
Роутер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/be и предлагает поддержку MIMO. Максимальная теоретическая скорость передачи данных составляет 688 Мбит/с для 2.4 ГГц диапазона и 2.882 Мбит/с для 5 ГГц диапазона.
Устройство оснащено одним Ethernet-портом с максимальной скоростью передачи данных до 2.5 Гбит/с, а также другими портами, поддерживающими гигабитные скорости.
В роутере установлен процессор Qualcomm с четырьмя ядрами по 1.1 ГГц и 256 МБ внутренней памяти. Четыре антенны поддерживают формирование луча, обеспечивая стабильность соединения и покрытие сети.
При необходимости до 10 роутеров Xiaomi могут быть объединены в меш-сеть, а подключение до 128 клиентов обещает быть беспроблемным.