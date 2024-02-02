Xiaomi выпустила сверхдешевый Wi-Fi 7 роутер за пределами Китая

Устройство обещает высокие и стабильные скорости передачи данных благодаря поддержке Wi-Fi 7, а также упростить создание меш-систем, позволяя интегрировать устройство в существующую беспроводную сетевую инфраструктуру.

Xiaomi BE 3600 предлагается по цене всего $49, хотя покупателям следует ожидать дополнительные расходы на доставку в размере до $18. За $30 устройство может быть доставлено курьерскими службами DHL, UPS или FedEx за 5-10 дней.

Роутер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/be и предлагает поддержку MIMO. Максимальная теоретическая скорость передачи данных составляет 688 Мбит/с для 2.4 ГГц диапазона и 2.882 Мбит/с для 5 ГГц диапазона.