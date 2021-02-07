Xiaomi выпустила сверхлегкие беспроводные наушники

Представила новинку компания на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin. Наушники получили поддержку технологии активного шумоподавления, сенсорное управление и микрофоны ААС. Аккумулятор наушников имеет емкость 600 мАч, что обеспечивает 3,5 часов автономной работы. Причем процесс зарядки наушников с помощью футляра занимает всего 10 минут. Отметим, что подзарядка увеличивает время работы гарнитуры вплоть до 21 часа. Помимо прочего QCY T11 имеют поддержку технологии быстрой зарядки.

Наушники совместимы как с Android, так и с iOS. Оценила их компания в 169 юаней или приблизительно 1 950 рублей.