Xiaomi выпустила сверхмощную зарядку на 105 Вт для смартфонов и ноутбуков
Что интересно, новинка имеет поддержку как смартфонов, так и полноценных ноутбуков, а также оснащено сразу пятью разъемами, в число которых вошли 2 USB-A, 2 USB-C и USB Power Delivery, мощность одного которого равняется 60 Вт. Важно отметить, что номинальная мощность устройства чуть меньше максимальной и составляет 96 Вт, но и этого достаточно, чтобы с комфортом заряжать одновременно несколько мобильных устройств и ноутбук.
Отметим, что сама Xiaomi заявляет о поддержке быстрой зарядки множества популярных смартфонов от таких производителей как Apple, Huawei и другие. Что же касательно цены нового зарядного устройства, то она также никого не оставит равнодушным — за все то обилие технологий, которые поддерживает новинка, компания просит всего лишь 35 долларов.