Xiaomi выпустила сверхмощную зарядку на 105 Вт для смартфонов и ноутбуков

Что интересно, новинка имеет поддержку как смартфонов, так и полноценных ноутбуков, а также оснащено сразу пятью разъемами, в число которых вошли 2 USB-A, 2 USB-C и USB Power Delivery, мощность одного которого равняется 60 Вт. Важно отметить, что номинальная мощность устройства чуть меньше максимальной и составляет 96 Вт, но и этого достаточно, чтобы с комфортом заряжать одновременно несколько мобильных устройств и ноутбук.