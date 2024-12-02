Xiaomi выпустила ультразвуковую зубную щетку с автономностью 180 дней

Опубликовано 02 декабря 2024, 08:211 мин.
Xiaomi выпустила ультразвуковую зубную щетку с автономностью 180 днейА цена-то какая приятная...
Xiaomi представила новую ультразвуковую зубную щетку Mijia Sonic Electric Toothbrush Pro, которая впечатляет как функциональностью, так и автономностью.
Новинка предлагает до 180 дней работы без подзарядки, что делает её одной из самых долговечных на рынке.
Щетка оснащена мощным бесщеточным двигателем с частотой вибрации до 39 600 раз в минуту. Это обеспечивает эффективное удаление налета и заботу о здоровье полости рта.
Устройство поддерживает несколько режимов работы, включая настройки для чувствительных зубов, и позволяет индивидуально настроить уровень интенсивности через приложение Mijia.
Mijia Sonic Electric Toothbrush Pro обладает водонепроницаемостью по стандарту IPX7 и оснащена магнитным зарядным устройством. Её эргономичный дизайн и качественные материалы делают щетку удобной в использовании.
В Китае новинка уже доступна для заказа по цене $34.