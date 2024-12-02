Xiaomi выпустила ультразвуковую зубную щетку с автономностью 180 дней

Новинка предлагает до 180 дней работы без подзарядки, что делает её одной из самых долговечных на рынке.

Щетка оснащена мощным бесщеточным двигателем с частотой вибрации до 39 600 раз в минуту. Это обеспечивает эффективное удаление налета и заботу о здоровье полости рта.

Устройство поддерживает несколько режимов работы, включая настройки для чувствительных зубов, и позволяет индивидуально настроить уровень интенсивности через приложение Mijia.