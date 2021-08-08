Xiaomi выпустила «умную» колонку дешевле 2 тысяч рублей

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Сегодня в 14:53
Xiaomi выпустила «умную» колонку дешевле 2 тысяч рублейПоддержка голосового ассистента и доступ к большой библиотеке аудиокниг
Китайская компания Xiaomi представила новую модель “умной” колонки Speaker Play. При низкой стоимости покупателям предлагается множество опций и доступ к большой библиотеке аудиокниг.
Новинка получила поддержку “умного” помощника Xiaomi XiaoAI, благодаря которому можно управлять более чем 6000 устройствами. Управлять колонкой можно с помощью голоса. Источники обращают внимание на высокое качество звучания, по сравнению с прошлой версией, которое обеспечивается благодаря диффузору на 360 градусов. Настройки “умной” колонки Xiaomi можно изменять прямо со смартфона.
Колонка оснащена маленьким LED экраном, который показывает время и небольшие текстовые сообщения. Оценили колонку в 129 юаней или 20 долларов, что в переводе на российские рубли составляет 1 461 рублей.