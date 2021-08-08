Xiaomi выпустила «умную» колонку дешевле 2 тысяч рублей

Новинка получила поддержку “умного” помощника Xiaomi XiaoAI, благодаря которому можно управлять более чем 6000 устройствами. Управлять колонкой можно с помощью голоса. Источники обращают внимание на высокое качество звучания, по сравнению с прошлой версией, которое обеспечивается благодаря диффузору на 360 градусов. Настройки “умной” колонки Xiaomi можно изменять прямо со смартфона.