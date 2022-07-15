Xiaomi выпустила «умную» колонку дешевле 4000 рублей

Девайс получил 1,5-дюймовый динамик и микрофоны, способные реагировать на команды пользователей. Для работы с самими командами используется встроенный в аппарат Google Ассистент.

Новинка умеет показывать время благодаря встроенному простенькому LED-дисплею, а также регулировать свою громкость и управлять микрофонами — всё это возможно за счёт специальных кнопок на корпусе колонки.