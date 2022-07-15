Xiaomi выпустила «умную» колонку дешевле 4000 рублей

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Xiaomi выпустила «умную» колонку дешевле 4000 рублейС возможностью воспроизводить звуки во все стороны
Компания Xiaomi представила свой новый девайс для «умного» дома — смарт-колонку Xiaomi Smart Speaker.
Девайс получил 1,5-дюймовый динамик и микрофоны, способные реагировать на команды пользователей. Для работы с самими командами используется встроенный в аппарат Google Ассистент.
Новинка умеет показывать время благодаря встроенному простенькому LED-дисплею, а также регулировать свою громкость и управлять микрофонами — всё это возможно за счёт специальных кнопок на корпусе колонки.
Отдельно стоит отметить цену Xiaomi Smart Speaker — за неё просят 63 доллара (чуть более 3500 рублей), что достаточно недорого в сравнении с аналогами от той же Google. На данный момент покупателям предлагается лишь один цветовой вариант устройства — чёрный.