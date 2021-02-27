Xiaomi выпустила "умную" подушку-массажер

В новинке предусмотрено четыре уровня регулируемой высоты. Так, подушка надувается на необходимую высоту, тогда как масса головы используется для растяжения, благодаря чему шейный отдел позвоночника находится в естественном положении. Также в подушке реализовано четыре режима массажа. В частности, можно выбрать глубокое растяжение, массаж шеи, расслабляющий сон и пробуждение утром. Можно также выбрать определенную температуру подушки. В то же время, у режима массажа шеи есть пять уровней.

Особенностью подушки также можно назвать его способность работать в качестве будильника. Так, пользователи могут указать в приложении Mijia время пробуждения, тогда как подушка в это время начнет осуществлять медленные движения вверх и вниз. Стоимость подушки 46 долларов.