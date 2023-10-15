Xiaomi выпустила умную ручку с функцией сканирования текста по цене недорогого смартфона

Xiaomi выпустила умную ручку с функцией сканирования текста по цене недорогого смартфонаНо не так дорого, чтобы обрубить идею её покупки на корню
Xiaomi представила необычную умную ручку — MIJIA Dictionary Pen.
Она уже доступна для покупки в Китае по цене 699 юаней, что приближенно равно $96. Новинка оснащена лазерным сканером, который эффективно захватывает и сканирует многострочные и полностраничные изображения, преобразуя их в текст для различных целей.
Ручка MIJIA Dictionary Pen оборудована камерой, способной захватывать целые абзацы. Пользователи могут делиться текстом и фотографиями с другими приложениями для редактирования, печати и обмена между другими устройствами.
Кроме того, новинка может похвастаться двойным микрофоном для лучшей записи, а её ИИ-алгоритмы шумоподавления предлагают улучшенный голосовой перевод.
На данный момент ручка может переводить текст между различными языками: английским, китайским, японским, корейским, русским, немецким и т.д.