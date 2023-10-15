Наука и технологии
21:44, 15 октября 2023
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Xiaomi выпустила умную ручку с функцией сканирования текста по цене недорогого смартфона

Но не так дорого, чтобы обрубить идею её покупки на корню

Xiaomi представила необычную умную ручку — MIJIA Dictionary Pen.

Она уже доступна для покупки в Китае по цене 699 юаней, что приближенно равно $96. Новинка оснащена лазерным сканером, который эффективно захватывает и сканирует многострочные и полностраничные изображения, преобразуя их в текст для различных целей.

Ручка MIJIA Dictionary Pen оборудована камерой, способной захватывать целые абзацы. Пользователи могут делиться текстом и фотографиями с другими приложениями для редактирования, печати и обмена между другими устройствами.

Кроме того, новинка может похвастаться двойным микрофоном для лучшей записи, а её ИИ-алгоритмы шумоподавления предлагают улучшенный голосовой перевод.

На данный момент ручка может переводить текст между различными языками: английским, китайским, японским, корейским, русским, немецким и т.д.

Источник:Gizmochina
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