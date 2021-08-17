Xiaomi выпустила «умную» версию своей настольной лампы

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Сегодня в 09:40
Xiaomi выпустила «умную» версию своей настольной лампыПолучилось интересное устройство за невысокую цену
Без особой шумихи Xiaomi выпустила новую «умную» настольную лампу — MIJIA Smart Table Lamp Lite. По своей сути, устройство является прокаченным вариантом прошлогодней MIJIA Table Lamp Lite.
Главным отличием свежепредставленного девайса от предшественника является появление «умных» функций. Например, лампой можно управлять с помощью смарт-колонок, поддерживающих голосового ассистента XiaoAI, сообщает Gizmochina.
MIJIA Smart Table Lamp Lite можно включать и выключать, используя тач-управление. При долгом удержании кнопки можно регулировать яркость устройства. Также настраивать и регулировать девайс можно через официальное приложение Mijia.
Одной из интересных особенностей устройства является безопасность для глаз — лампа не излучает синего света и в ней отсутствует вредное мерцание.
На данный момент устройство доступно на Jingdong (JD.com). Цена новинки — 15 долларов (около 1,1 тыс рублей).