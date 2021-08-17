Xiaomi выпустила «умную» версию своей настольной лампы

Одной из интересных особенностей устройства является безопасность для глаз — лампа не излучает синего света и в ней отсутствует вредное мерцание.

На данный момент устройство доступно на Jingdong (JD.com). Цена новинки — 15 долларов (около 1,1 тыс рублей).