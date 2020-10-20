Наука и технологии
Сегодня 13:15
Xiaomi выпустила "умные" часы с определением уровня насыщения крови кислородом
Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition
Китайская компания Xiaomi выпустила новую модификацию прошлогодних “умных” часов Mi Watch Color. Новинку назвали Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition и в отличии от предшественника, она получила возможность определять уровень насыщения крови кислородом.
Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition получили 1,39-дюймовый AMOLED дисплей с поддержкой функции Always-On. Часы оснащены модулем NFC, датчиком сердечного ритма, пульсоксиметром, а также высококачественным чипом GPS для отслеживания геолокации. Аккумулятор устройства рассчитан на 420 мАч, благодаря чему время автономного использования достигает 16 дней.
Новинку оценили в 106 долларов или приблизительно 8 тысяч рублей. В то же время, при оформлении предзаказа они предлагаются за 97 долларов. Поставки запланированы на начало ноября.