Xiaomi выпустила умный чайник, который не шумит при кипячении

Речь идет о новом умном чайнике Xiaomi Mi Home Constant Temperature Electric Kettle P1 Quiet Edition, который обещает кипятить воду практически без шума.

Особенностью этого чайника является его способность кипятить воду с уровнем шума всего в 47 дБ, что достигается благодаря применению специальной технологии шумоподавления и антишумового покрытия внутри.

Кроме того, чайник оснащен функцией «реального времени», которая позволяет отслеживать температуру воды, и предлагает четыре настройки постоянной температуры (45°C, 60°C, 70°C и 85°C), что идеально подходит для различных видов чая и других напитков.

С мощностью в 1800 Вт, этот чайник также обеспечивает быстрый нагрев воды.

Xiaomi Mi Home Constant Temperature Electric Kettle P1 Quiet Edition уже доступен для покупки, и его цена в рамках ограниченного предложения составляет всего 179 юаней (около 2200 рублей).