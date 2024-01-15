Xiaomi выпустила умный массажер для глаз

Новинка была запущена на платформе Xiaomi Youpin и доступна для предзаказа по цене около $65. Официальные продажи начнутся 17 января.

Массажер Mijia Smart Eye Massager разработан с учетом структуры человеческого глаза и включает в себя семь массажных зон. Он оснащен четырьмя воздушными клапанами, которые независимо контролируются и обеспечивают массаж восьми основных точек вокруг глаз.

Устройство имитирует технику массажа, используемую в упражнениях для глаз, и предлагает три уровня интенсивности.