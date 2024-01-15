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Наука и технологии
18:00, 15 января 2024
1 мин.

Xiaomi выпустила умный массажер для глаз

Необычный гаджет
Xiaomi представила новый продукт в своей линейке умных устройств — массажер для глаз Mijia Smart Eye Massager.

Новинка была запущена на платформе Xiaomi Youpin и доступна для предзаказа по цене около $65. Официальные продажи начнутся 17 января.

Массажер Mijia Smart Eye Massager разработан с учетом структуры человеческого глаза и включает в себя семь массажных зон. Он оснащен четырьмя воздушными клапанами, которые независимо контролируются и обеспечивают массаж восьми основных точек вокруг глаз.

Устройство имитирует технику массажа, используемую в упражнениях для глаз, и предлагает три уровня интенсивности.

Xiaomi выпустила умный массажер для глаз
© ITHome

Новинка также оснащена технологией NTC для контроля температуры, что позволяет регулировать тепловое воздействие на глаза. Пользователи могут настроить температуру с помощью приложения Mijia App.

Кроме того, массажер имеет прозрачное окно для наблюдения за внешней средой и избегания давления на глазные яблоки.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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#XIAOMI
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