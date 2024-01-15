Xiaomi выпустила умный массажер для глаз

Xiaomi выпустила умный массажер для глазНеобычный гаджет
Новинка была запущена на платформе Xiaomi Youpin и доступна для предзаказа по цене около $65. Официальные продажи начнутся 17 января.
Массажер Mijia Smart Eye Massager разработан с учетом структуры человеческого глаза и включает в себя семь массажных зон. Он оснащен четырьмя воздушными клапанами, которые независимо контролируются и обеспечивают массаж восьми основных точек вокруг глаз.
Устройство имитирует технику массажа, используемую в упражнениях для глаз, и предлагает три уровня интенсивности.
Новинка также оснащена технологией NTC для контроля температуры, что позволяет регулировать тепловое воздействие на глаза. Пользователи могут настроить температуру с помощью приложения Mijia App.
Кроме того, массажер имеет прозрачное окно для наблюдения за внешней средой и избегания давления на глазные яблоки.