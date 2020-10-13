Xiaomi выпустила ушной термометр, выдающий результат за несколько секунд

Новый термометр Mijia Ear Thermometer может выявлять температуру пользователя с погрешностью до 0,1 °C. Причем результат выдается всего за несколько секунд. Для удобства производитель предусмотрел изменение угла датчика по отношению корпуса, что позволяет адаптировать термометр под особенности строения слухового прохода.

Новинку оснастили ЖК-экраном, благодаря которому пользователи и могут узнать температуру тела. На корпусе расположилась одна кнопка включения. В комплекте покупатели получают специальный чехол для удобства хранения и переноски. Оценили Mijia Ear Thermometer в 28 долларов или примерно 2 тысячи рублей.