Xiaomi выпустила внешний аккумулятор в стиле Пикачу

Mi Power Bank 3 Pikachu Edition оснащен корпусом желтого цвета, в центре которого разметили лицо Пикачу. Помимо симпатичного дизайна аккумулятор получил и неплохие характеристики. Так, его емкость составляет 10 000 мАч, а максимальная мощность зарядки достигает 18 Вт. Устройство имеет два входных порта - micro-USB и USB Type-C.

Помимо прочего присутствуют два выходных разъёма USB-A. Причем пользоваться ими можно одновременно, но есть и ограничение - лишь один выход поддерживает мощность 18 Вт. Компания также предусмотрела в Mi Power Bank 3 Pikachu Edition защиту от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и прочего. Стоимость новинки на китайском рынке - 15 долларов.