Xiaomi выпустила водный автомат по цене смартфона

Xiaomi выпустила водный автомат по цене смартфонаНо встроенные функции вполне того стоят
Компания Xiaomi представила новую игрушку — водный автомат MIJIA Pulse Water Gun, который обещает привнести новый опыт в ваши водные бои.
Новинка, доступная для покупки на сайте Giztop по цене $199, позиционируется как не только детский девайс, но и игрушка для взрослых.
Одной из заметных особенностей устройства являются динамические световые эффекты, синхронно мигающие с ритмом стрельбы. Они придают этому водному автомату дополнительную визуальную привлекательность.
Помимо этого, Xiaomi MIJIA Pulse Water Gun отличается функцией автоматического поглощения воды. Просто нажмите одну кнопку и девайс автоматически поглотит воду в течение 10-15 секунд.
Эта функция заметно так помогает с экономией времени.
Что касается режимов стрельбы, то водный автомат предлагает три варианта в соответствии с вашим стилем игры. Будь то непрерывная, одиночная или заряженная стрельба, устройство поможет вам выбрать наиболее удобный режим.
С максимальной мощностью 25 водяных бомб и дальностью стрельбы от 7 до 9 метров, вы сможете обливать противников с безопасного расстояния или вступать в ближний бой, адаптируясь к ситуации.