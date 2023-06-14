Xiaomi выпустила водный автомат по цене смартфона

Новинка, доступная для покупки на сайте Giztop по цене $199, позиционируется как не только детский девайс, но и игрушка для взрослых.

Одной из заметных особенностей устройства являются динамические световые эффекты, синхронно мигающие с ритмом стрельбы. Они придают этому водному автомату дополнительную визуальную привлекательность.

Помимо этого, Xiaomi MIJIA Pulse Water Gun отличается функцией автоматического поглощения воды. Просто нажмите одну кнопку и девайс автоматически поглотит воду в течение 10-15 секунд.