Xiaomi выпустит механическую клавиатуру со встроенным дисплеем

Опубликовано 17 декабря 2024, 07:161 мин.
Xiaomi выпустит механическую клавиатуру со встроенным дисплеемЖдем информацию о цене
В январе Xiaomi представит механическую клавиатуру MK 71 Pro, которая получит 71-клавишный формат, вращающуюся ручку и встроенный дисплей.
На экране можно будет отображать GIF-анимации, время, дату, заряд аккумулятора и другие данные.
Клавиатура выполнена по технологии Gasket, оснащена переключателями TTC с ходом 1.6 мм и частотой опроса 1000 Гц. Благодаря поддержке горячей замены, пользователи смогут самостоятельно менять переключатели.
MK 71 Pro станет наиболее технологичным решением в линейке Xiaomi. Однако компактная раскладка с 71 клавишей может быть не самой удобной для офисной работы.
Многие пользователи надеются на выпуск моделей с более привычным количеством клавиш, таких как 87 или 98.
Подробности о цене и доступности пока не раскрыты, но новинка уже вызывает интерес благодаря своим уникальным возможностям.