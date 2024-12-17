Xiaomi выпустит механическую клавиатуру со встроенным дисплеем

На экране можно будет отображать GIF-анимации, время, дату, заряд аккумулятора и другие данные.

Клавиатура выполнена по технологии Gasket, оснащена переключателями TTC с ходом 1.6 мм и частотой опроса 1000 Гц. Благодаря поддержке горячей замены, пользователи смогут самостоятельно менять переключатели.

MK 71 Pro станет наиболее технологичным решением в линейке Xiaomi. Однако компактная раскладка с 71 клавишей может быть не самой удобной для офисной работы.