Xiaomi выпустит наушники в стиле Apple AirPods Pro с поддержкой беспроводной зарядки

Об это сообщает издание 91Mobiles, ссылаясь на данные с сайта Wireless Power Consortium (WPC). Новинка проходит под кодовым названием M20103E1. Внешне наушники напоминают AirPods Pro — овальный футляр и модули-вкладыши с маленькой “ножкой” .

Что до характеристик, сообщается, что M20103E1 оснастят поддержкой беспроводной подзарядки по стандарту Qi. Напомним, что работает он по принципу магнитной индукции. По данным источников, максимальная емкость составит порядка 2,5 Вт. Судя по тенденции, M20103E1 получат поддержку режима активного шумоподавления.

Предполагается, что наушники будут представлены уже в скором времени. На данный момент это все подробности, которые удалось выяснить от источников.