Наука и технологии
Сегодня 13:30
Xiaomi выпустит новую быструю зарядку
На 55 Вт
Стало известно, что китайская компания Xiaomi планирует выпустить новую быструю зарядку. Уже сейчас новое зарядное устройство производителя с поддержкой быстрой зарядки до 55 Вт получило одобрение местного органа 3C.
Новинка, которая засветилась на сайте 3C, представлена под номером MDY-12-EQ. По словам инсайдера, обратившего внимание на полученное компанией одобрение, грядущие смартфоны среднего и высокого класса Xiaomi будут выпущены с зарядным устройством на 55 Вт. Кроме того, он отметил, что смартфоны Redmi, которые представят в 2021 году, также будут оснащены новым быстрым зарядным устройством.
Предполагается, что найденная быстрая зарядка на 55 Вт будет анонсирована вместе с серией Xiaomi Mi 11. Согласно утечкам, она будет представлена в январе следующего года.