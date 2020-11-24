Xiaomi выпустит новую быструю зарядку

Новинка, которая засветилась на сайте 3C, представлена под номером MDY-12-EQ. По словам инсайдера, обратившего внимание на полученное компанией одобрение, грядущие смартфоны среднего и высокого класса Xiaomi будут выпущены с зарядным устройством на 55 Вт. Кроме того, он отметил, что смартфоны Redmi, которые представят в 2021 году, также будут оснащены новым быстрым зарядным устройством.