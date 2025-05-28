Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2025, 15:45
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Xiaomi выпустит собственные чипы для недорогих смартфонов и 5G-модемы

Компания планирует повторить путь Apple в развитии процессоров
Xiaomi не собирается останавливаться на создании только флагманских чипов. После выпуска XRING 01 — первого массового 3-нанометрового процессора, который сейчас устанавливается в топовые модели Xiaomi 15S Pro и Pad 7 Ultra, бренд планирует расширить линейку собственных процессоров и для более доступных смартфонов.
Xiaomi выпустит собственные чипы для недорогих смартфонов и 5G-модемы

© Ferra.ru

Сейчас основной упор Xiaomi делает на флагманские устройства, чтобы доказать конкурентоспособность своих разработок среди решений от Qualcomm, MediaTek и Apple. Однако руководство компании уже заявляет о намерении внедрять свои SoC и в бюджетный сегмент, что позволит расширить присутствие Xiaomi в различных категориях смартфонов.

Кроме того, Xiaomi хочет пойти по пути Apple и создать собственный 5G-модем, аналогичный Apple C1. Правда, на данный момент конкретных сроков запуска таких модулей компания не называет. Этот проект пока находится на ранней стадии, и его реализация может занять несколько лет, учитывая сложности разработки подобных технологий.

Пока что Xiaomi рассматривает использование усеченных версий XRING 01 для установки в более доступные устройства, такие как планшеты и недорогие смартфоны, чтобы снизить себестоимость и сохранить производительность. Это даст возможность компании постепенно расширять производство чипов для разных классов устройств.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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