Xiaomi выпустит собственный телескоп

Так, модель, на которую Xiaomi собирает деньги, называется SCTW-70 и имеет на борту 70 мм объективом с фокусным расстоянием 500 мм, а также специальными линзами, благодаря которым устройство способно достигать 125-кратного увеличения. Для большего удобства транспортировки и лучшей защиты телескопа в комплекте также имеется рюкзак для переноски с изготовленной на заказ подкладкой из перламутра и хлопка. По словам компании, устройство от и до может быть собрано всего лишь за 1-2 минуты, что делает его использование доступным даже для новичков в данной сфере.