Наука и технологии
Сегодня 09:01
Xiaomi выпустит свои первые беспроводные наушники с шумоподавлением
Mi Active Noise Cancelling Earphones
Китайский гигант Xiaomi известен не только своими смартфонами, но и фирменной носимой электроникой. Напомним, что у компании уже есть несколько моделей полностью беспроводных наушников, в числе которых Mi True Wireless Earphones 2 и Mi True Wireless Earphones Basic. Однако сейчас в сети появилась информация о том, что китайская компания выпустит свои первые беспроводные наушники с шумоподавлением.
Грядущие наушники были замечены на просторах базы Bluetooth SIG, что и раскрыло неанонсированную модель. Так, согласно обнародованным данным, наушники получат название Mi Active Noise Cancelling Earphones. Сообщается, что устройство получит поддержку Bluetooth 5.0, а также кодеков SBC и AAC. Также неанонсированным наушникам приписывают защищенность уровня IPX4.
На данный момент более подробные детали о грядущих наушниках - не разглашаются. Предполагается, что новинку могут представить на презентации флагманского Mi 10 Pro Plus, которая запланирована на текущий месяц.