Xiaomi выпустит свои первые беспроводные наушники с шумоподавлением

Китайский гигант Xiaomi известен не только своими смартфонами, но и фирменной носимой электроникой. Напомним, что у компании уже есть несколько моделей полностью беспроводных наушников, в числе которых Mi True Wireless Earphones 2 и Mi True Wireless Earphones Basic. Однако сейчас в сети появилась информация о том, что китайская компания выпустит свои первые беспроводные наушники с шумоподавлением.