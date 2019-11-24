Наука и технологии
Сегодня 15:29
Xiaomi выпустит свой самый дешевый монитор
Предполагается, что уже в первой половине 2020 года
Буквально в начале 2019 года в сеть утекла информация о том, что бюджетное подразделение Xiaomi, а именно Redmi, планирует увеличить ассортимент своих устройств. После этого слухи действительно подтвердились, компания, помимо смартфонов, начала производить наушники и различную бытовую технику. Сейчас же стало известно, что компания приняла решение производить еще и мониторы.
Так, китайское издание MyDrivers, ссылаясь на проверенного инсайдера, сообщило, что Redmi находится в процессе поиска подходящего партнера по производству. На данный момент более подробной информации о планах компании в отношении дисплеев не наблюдается. Стоит отметить, что Redmi известны своей своими доступными устройствами, что гарантирует очень выгодную стоимость мониторов.
Предполагается, что компания сможет представить свои бюджетные новинки уже в первой половине следующего года.