Xiaomi выпустит свой самый дешевый монитор

Так, китайское издание MyDrivers, ссылаясь на проверенного инсайдера, сообщило, что Redmi находится в процессе поиска подходящего партнера по производству. На данный момент более подробной информации о планах компании в отношении дисплеев не наблюдается. Стоит отметить, что Redmi известны своей своими доступными устройствами, что гарантирует очень выгодную стоимость мониторов.

Предполагается, что компания сможет представить свои бюджетные новинки уже в первой половине следующего года.