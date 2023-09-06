Xiaomi выпустит умные часы с 4G и прокаченной батареей

Ожидается, что новинка будет представлена в ноябре этого года. Согласно утечкам, Xiaomi Watch S3 получат крупный циферблат и OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления, что позволит значительно продлить время автономной работы девайса.

В качестве аккумулятора будет использована батарея на 520 мАч, что на 20 мАч больше, чем в предыдущей модели Watch S2.

Однако наиболее примечательной особенностью новых часов станет поддержка 4G LTE. Это позволит осуществлять голосовые вызовы и использовать мессенджер WeChat прямо с устройства.

В плане здоровья и фитнеса, новинка будет оснащена датчиками для мониторинга пульса и уровня кислорода в крови, а также поддержкой различных спортивных режимов.