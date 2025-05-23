Китайский обозреватель S. White провел тесты в реальных условиях и получил результат на 13% ниже — около 2,6 миллиона баллов. Такое расхождение связывают с перегревом чипа, который влияет на производительность. При этом XRING 01 оказался медленнее конкурентов — Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400, которые тоже выпускаются по современному 3-нм техпроцессу.

Snapdragon 8 Elite показал результат почти в 3 миллиона баллов, что на 13% выше Xiaomi XRING 01. Этот чипсет имеет кастомные ядра, дающие ему преимущество. Dimensity 9400, хоть и не имеет энергоэффективных ядер, но тоже обогнал Xiaomi в тестах. Интересно, что устройства с этими чипами не были конкретизированы, поэтому точное сравнение ограничено. Разные смартфоны используют разные системы охлаждения, что также сильно влияет на итоговые результаты.