Xiaomi займется производством оружия

Что интересно, данный нож изготовлен из достаточно прочного материала — нержавеющей стали 440C — а для большей прочности имеет титановое покрытие. По словам разработчиков, обратной частью ножа, на которой расположены зубчатые части и открывалка для бутылок, можно без проблем разбить стекло.

Устройство можно приобрести прямо сейчас по ориентировочной цене в 23 доллара.