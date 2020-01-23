Наука и технологии
Сегодня 09:05
Xiaomi займется производством оружия
Пока лишь производством ножей
Xiaomi известна тем, что производит огромное количество различных товаров: начиная от посуды и полотенец, заканчивая различного рода транспортом. Но по всей видимости, компании этого показалось мало и она решила заняться производством оружия.
Так, китайский техногигант на своей собственной онлайн-площадке коллективного финансирования Youpin представил новый тактический нож Trident. По словам компании, устройство в первую очередь предназначается для людей, которые очень любят активный отдых. Длина ножа составляет около 235 мм, в то время как длина лезвия равняется 98 мм, толщина — 4 мм, а масса — 232 грамма.
Что интересно, данный нож изготовлен из достаточно прочного материала — нержавеющей стали 440C — а для большей прочности имеет титановое покрытие. По словам разработчиков, обратной частью ножа, на которой расположены зубчатые части и открывалка для бутылок, можно без проблем разбить стекло.
Устройство можно приобрести прямо сейчас по ориентировочной цене в 23 доллара.