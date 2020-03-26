Наука и технологии
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Xiaomi запатентовала защитную маску, способную помочь при эпедемии коронавируса
Ждем анонса крайне полезной новинки
Xiaomi известна производством огромного количества различных товаров, начиная от смартфонов и заканчивая различной “мелочевки” по типу отверток, светильником и т.д. Сейчас же стало известно о том, что компания запатентовала защитную маску, способную помочь при эпидемии коронавируса.
Так, судя по имеющейся информации, компания подала заявку на регистрацию патента еще в 22 мая 2019 года, но [получила одобрение лишь 17 марта текущего года. Отличительной особенностью маски Xiaomi является продвинутая система “обхвата”, благодаря чему устройство максимально плотно прилегает к человеческому лицу, обеспечивая тем самым достаточно эффективную защиту.
Также новая маска китайской компании имеет улучшенную защиту от загрязненного воздуха, что, в условиях масштабной пандемии коронавируса, явно окажется полезным для жителей планеты. К сожалению, все это лишь патенты и до сих пор неизвестно, как скоро Xiaomi представит серийную модель, использующую все вышеописанные технологии.