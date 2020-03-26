Xiaomi запатентовала защитную маску, способную помочь при эпедемии коронавируса

Также новая маска китайской компании имеет улучшенную защиту от загрязненного воздуха, что, в условиях масштабной пандемии коронавируса, явно окажется полезным для жителей планеты. К сожалению, все это лишь патенты и до сих пор неизвестно, как скоро Xiaomi представит серийную модель, использующую все вышеописанные технологии.