Xiaomi запретила американцам называть себя «коммунистической китайской военной компанией»

Соответствующее постановление издал окружной суд США по округу Колумбия, рассказали Ferra.ru представители Xiaomi. Отмена подобного статуса позволит американским гражданам как покупать, так и владеть акциями китайской компании.

Напомним, что в начале 2021 года производитель попал в чёрный список Соединённых Штатов благодаря одному из последних указов Дональда Трампа на посту президента страны. Практически сразу Xiaomi обратилась в суд, результаты которого и стали известны сегодня.

Что интересно, Huawei так и продолжает находиться в санкционном списке США. Из-за этого компания всё ещё не может использовать американские разработки в своей продукции, в том числе и Android.