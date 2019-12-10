Xiaomi запускает продажу "умного" проектора-колонки

Проектор способен нивелировать трапецеидальные искажения, благодаря чему его можно эксплуатировать даже в помещениях с малой площадью. Mijia работает на базе процессора Amlogic T972 на частоте 1,9 ГГц. По словам компании, сравнивая показатели актуальной модели с предыдущей, проектор работает на 63% быстрее, а также на 55% энергоэффективнее. Проектор позволяет транслировать контент с ряда устройств, среди которых смартфоны, ноутбуки, планшеты и компьютеры. Стоимость Mijia составляет порядка 850 долларов или 54 тысячи рублей.