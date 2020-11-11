Xiaomi запустила главную распродажу года

Так, Xiaomi Redmi Note 9S в модификации на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней можно приобрести за 14 990 рублей вместо прежних 17 990 рублей.

В то же время, модель Xiaomi Redmi Note 8 Pro на 6/128 ГБ можно купить за 18 990 рублей. Напомним, что в обычное время этот смартфон продается за 21 990 рублей.

Сэкономить 5 тысяч рублей, в свою очередь, можно на покупке 34-дюймового игрового монитора Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor.

Ознакомиться со всеми продуктами компании, участвующими в главной распродаже года, можно по этой ссылке.