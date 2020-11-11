Наука и технологии
Сегодня 15:05
Xiaomi запустила главную распродажу года
В честь всемирного дня шоппинга
В фирменном онлайн-магазине Xiaomi в России была запущена главная распродажа года в честь всемирного дня шоппинга. В ее рамках китайский производитель распродает свои смартфоны и прочую технику со скидками до 50%.
Так, Xiaomi Redmi Note 9S в модификации на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней можно приобрести за 14 990 рублей вместо прежних 17 990 рублей.
В то же время, модель Xiaomi Redmi Note 8 Pro на 6/128 ГБ можно купить за 18 990 рублей. Напомним, что в обычное время этот смартфон продается за 21 990 рублей.
Сэкономить 5 тысяч рублей, в свою очередь, можно на покупке 34-дюймового игрового монитора Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor.
Ознакомиться со всеми продуктами компании, участвующими в главной распродаже года, можно по этой ссылке.