Xiaomi запустила новую распродажу смартфонов на территории России
Новая акция носит название “Праздничная неделя Redmi” и, как не сложно догадаться, акцент в ней сделан на продукцию, выпускаемую под народным брендом Redmi. При этом скидки распространяются и на устройства, выпущенные самой Xiaomi. Началась распродажа еще в 10 утра по Москве сегодня, 18 мая, а закончится она в 23:59 по московскому времени 24 мая.
Что же до самих скидок, то по акции можно купить за 22 990 рублей вместо прежних 28 990 рублей крайне популярный смартфон Xiaomi Mi 9T с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Напомним, что отличительной особенностью устройства является его безрамочность и выезжающая из корпуса фронтальная камера.
Помимо этого скидку в 3 тыс рублей можно получить на такие смартфоны как Redmi Note 8T и Redmi Note 8T. Есть и более мелкие скидки на Redmi 8A, Redmi 8, Redmi Note 8 Pro и так далее.