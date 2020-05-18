Xiaomi запустила новую распродажу смартфонов на территории России

Что же до самих скидок, то по акции можно купить за 22 990 рублей вместо прежних 28 990 рублей крайне популярный смартфон Xiaomi Mi 9T с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Напомним, что отличительной особенностью устройства является его безрамочность и выезжающая из корпуса фронтальная камера.

Помимо этого скидку в 3 тыс рублей можно получить на такие смартфоны как Redmi Note 8T и Redmi Note 8T. Есть и более мелкие скидки на Redmi 8A, Redmi 8, Redmi Note 8 Pro и так далее.