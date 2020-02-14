Xiaomi запустила подписку на свой сервис сроком на 60 лет

Так, если ранее пользователь мог оформить подписку лишь на один, три, шесть или двенадцать месяцев, то сейчас появилось сразу две новые вариации: оформить подписку на 10 и 60 лет. Первая обойдется в 92 доллара, а вторая в 299 долларов, причем оба варианта доступны для “платинового” членства, которое в том числе подразумевает наличие у пользователя 200 ГБ места в облачном хранилище.