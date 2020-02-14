Наука и технологии
Сегодня 10:20
Xiaomi запустила подписку на свой сервис сроком на 60 лет
Причем, по достаточно низкой за такой срок цене
У Xiaomi есть достаточно интересный облачный сервис под названием Mi Cloud. Он включает в себя множество интересных функций, в том числе и возможность хранить в облаке свои собственные файлы. И вот, китайский гигант решил предложить достаточно необычный срок подписки на данный сервис.
Так, если ранее пользователь мог оформить подписку лишь на один, три, шесть или двенадцать месяцев, то сейчас появилось сразу две новые вариации: оформить подписку на 10 и 60 лет. Первая обойдется в 92 доллара, а вторая в 299 долларов, причем оба варианта доступны для “платинового” членства, которое в том числе подразумевает наличие у пользователя 200 ГБ места в облачном хранилище.
Насколько долго компания сможет себе позволять предлагать подобные возможности по столь низким ценам — вопрос открытый. В любом случае, пока есть такой вариант, те, кому необходимо много свободного места в облаке, должны бы задуматься о подписке на 60 лет.