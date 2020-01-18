Наука и технологии
Сегодня 11:22
Xiaomi запустила продажи новых неубиваемых часов
Речь о Amazfit T-Rex
Буквально в первой половине января Xiaomi анонсировала свои первые “умные” неубиваемые часы Amazfit T-Rex. Компания объявила начало предварительных заказов еще в понедельник, однако в продажу новинка поступила только сейчас.
Так, компания оценила часы в 140 евро или 9,6 тыс рублей. Напомним, что часы прошли порядка 12 испытаний на соответствие требованиям американскому военному стандарту MIL-STD-810G, что гарантирует способность часов выдерживать экстремальные температуры, не поддаваться коррозии и при этом быть защищенными от пыли и влаги по стандарту IP68.
Amazfit T-Rex оснащены аккумулятором емкостью 390 мАч, что, по словам компании, дает 20 дней автономной работы, а благодаря оптическому датчику часы способны непрерывно анализировать частоту сердечных сокращений. В устройство также внедрили трехосевой датчик ускорения, геомагнитный датчик, а также датчик внешней освещенности.