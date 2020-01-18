Xiaomi запустила продажи новых неубиваемых часов

Так, компания оценила часы в 140 евро или 9,6 тыс рублей. Напомним, что часы прошли порядка 12 испытаний на соответствие требованиям американскому военному стандарту MIL-STD-810G, что гарантирует способность часов выдерживать экстремальные температуры, не поддаваться коррозии и при этом быть защищенными от пыли и влаги по стандарту IP68.

Amazfit T-Rex оснащены аккумулятором емкостью 390 мАч, что, по словам компании, дает 20 дней автономной работы, а благодаря оптическому датчику часы способны непрерывно анализировать частоту сердечных сокращений. В устройство также внедрили трехосевой датчик ускорения, геомагнитный датчик, а также датчик внешней освещенности.