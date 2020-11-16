Xiaomi запустила продажу собственной ТВ-приставки с поддержкой 8К за пределами Китая

Из прочих “интересностей”, включенных в девайс, можно отметить разъем HDMI 2.1, поддержку беспроводных стандартов Bluetooth 4.1 и двухдиапазонного Wi-Fi (802.11 ac). Есть также USB-разъем для воспроизведения контента с внешних накопителей.

Цена устройства, при “выезде” из Китая немного выросла — с 60 до 78,99 долларов. Но даже при этой цене у новинки вряд ли найдется достойный конкурент.