Xiaomi запустила продажу собственной ТВ-приставки с поддержкой 8К за пределами Китая
Называется устройство точно также, как и на родине — Xiaomi Mi Box 4S Pro. Устройство все также умеет транслировать видео в разрешении 8K, что стало возможным благодаря использованию четырехъядерного процессора Amlogic с частотой 1,9 ГГц и мобильного видеоадаптера ARM Mali-G31. Также телеприставка оснащена 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти постоянной, пишет NotebookCheck.
Из прочих “интересностей”, включенных в девайс, можно отметить разъем HDMI 2.1, поддержку беспроводных стандартов Bluetooth 4.1 и двухдиапазонного Wi-Fi (802.11 ac). Есть также USB-разъем для воспроизведения контента с внешних накопителей.
Цена устройства, при “выезде” из Китая немного выросла — с 60 до 78,99 долларов. Но даже при этой цене у новинки вряд ли найдется достойный конкурент.