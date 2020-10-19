Xiaomi запустила распродажу смартфонов со скидками до 20 тысяч рублей

Так, сэкономить 20 тысяч рублей можно на покупке Xiaomi Mi 10 на 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. В обычное время эта модель продается за 69 990 рублей, тогда как сейчас она доступна за 49 990 рублей.

Стоимость недорогого камерофона Redmi Note 9 в модификации на 4/128 ГБ, в свою очередь, упала с 18 990 рублей до 15 990 рублей.

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