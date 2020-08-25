Xiaomi запустила распродажу смартфонов со скидками до 20 тысяч рублей

Сэкономить 20 тысяч рублей можно на покупке Xiaomi Mi 10 в модификации на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Напомним, что в обычное время данная модель продается за 69 990 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 49 990 рублей.

Отметим, что помимо смартфонов Xiaomi со скидками можно приобрести и устройства Redmi и Poco. Так, Poco F2 Pro можно купить со скидкой в 10 тысяч рублей. В то же время, Redmi Note 8 Pro предлагается за 14 990 рублей вместо прежних 19 990 рублей.

В акции участвуют и другие продукты компании, в числе которых фирменные браслеты Mi Band, беспроводные наушники Mi True, робот-пылесосы и прочие. Ознакомиться со всем ассортиментом устройств, стоимость которых снизилась в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Сама акция закончится 29 августа в 23:59 по Москве.