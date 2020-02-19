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Xiaomi запустила сбор средств на "традиционный" подарок на 23 февраля
Ждем ответного анонса на 8 марта
Близится 23 февраля — День защитника Отечества. И к этой дате как нельзя лучше в качестве подарка подойдет новый продукт Xiaomi, сбор средств на который компания запустила буквально недавно.
Речь идет о достаточно “традиционном” на 23 февраля подарке — новой электробритве Xiaomi Mijia. Устройство может похвастаться пятью ножками, управлением при помощи одной-единственной кнопки, а также возможностью работы от одного заряда до полутора часов благодаря встроенному аккумулятору на 2 000 мАч.
К слову, устройство по цене играет в достаточно премиальной лиге — если уже на этапе сбора средств новая электробритва оценена в 60 долларов, то после того, как вся необходимая для производства сумма будет собрана, устройство подорожает до 72 долларов.