Xiaomi запустила тестирование мобильных сетей 6G

Так, по словам господина Цзюня, Xiaomi крайне заинтересована в том, чтобы осваивать новое поколение мобильной связи в числе первых. Что интересно, несмотря на определенного рода откровенность, глава компании не стал делиться какими-либо значимыми подробностями касательно проводимых тестов, но при этом все же констатировал тот факт, что в Xiaomi стартовали исследования сетей 6G.

Помимо этого, основатель компании отметил, что пандемия коронавируса крайне негативно отразилась на развитии мобильных сетей пятого поколения по всему миру. Но даже несмотря на это, Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi все же намерена и дальше производить смартфоны с поддержкой 5G, в том числе чтобы тем самым продолжить международную экспансию компании.