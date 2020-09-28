Xiaomi запустила в России распродажу смартфонов со скидками до 5 тысяч рублей

За меньшую, чем обычно, сумму можно приобрести огромное количество смартфонов. Перечислим лишь некоторые из них: Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 и т.д. Что интересно, при покупке некоторых из них компания будет дарить приятные подарки, в том числе и смарт-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 за 1 рубль — по отдельности девайс оценен в 3,290 рублей.