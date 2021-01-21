Xiaomi запустила зимнюю распродажу смартфонов, "умных" часов и прочих устройств

Так, сэкономить 4 тысячи рублей предлагается на покупке Xiaomi Mi 10T. А на 2 тысячи дешевле, в свою очередь, можно купить Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Также в распродаже можно встретить и “умные” часы. К примеру, Amazfit GTR 47mm продаются за 10 990 рублей вместо прежних 12 990 рублей.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop же доступен за 21 990 рублей, тогда как в обычное время его стоимость составляет 24 990 рублей.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.