Наука и технологии
Опубликовано 11 сентября 2025, 15:01
1 мин.

Xiaomi зарегистрировала в России бренд для продажи пива

Пока, правда, неясно, стоит ли ждать продуктов питания от компании
Роспатент удовлетворил заявку компании Xiaomi на регистрацию товарного знака, позволяющего выпускать и продавать пиво, кофе, соки и ряд других продуктов в России. Информация об этом появилась в базе ведомства.
Xiaomi зарегистрировала в России бренд для продажи пива
© Ferra

Заявка была подана в декабре 2024 года и охватывает сразу несколько классов по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В них входят продукты питания, напитки, а также товары бытового назначения. В частности, 32-й класс предусматривает производство пива и безалкогольных напитков.

Таким образом, китайский бренд, хорошо известный в России прежде всего как производитель смартфонов и электроники, получил право расширить линейку под своим именем и на совершенно новые категории товаров.

Стоит отметить, что подобная практика для Xiaomi не является неожиданностью: компания уже выпускает широкий спектр продукции — от кофемашин и ручек до отверток и фенов.

О подаче заявки стало известно еще в январе 2025 года, а теперь регистрация официально подтверждена.

Пока неясно, планирует ли Xiaomi реально выводить пиво и другие продукты на российский рынок, или регистрация носит защитный характер.

Источник:РБК
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xiaomi
,
#пиво
,
#Россия