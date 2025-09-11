Xiaomi зарегистрировала в России бренд для продажи пива

Заявка была подана в декабре 2024 года и охватывает сразу несколько классов по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В них входят продукты питания, напитки, а также товары бытового назначения. В частности, 32-й класс предусматривает производство пива и безалкогольных напитков.

Таким образом, китайский бренд, хорошо известный в России прежде всего как производитель смартфонов и электроники, получил право расширить линейку под своим именем и на совершенно новые категории товаров.

Стоит отметить, что подобная практика для Xiaomi не является неожиданностью: компания уже выпускает широкий спектр продукции — от кофемашин и ручек до отверток и фенов.

О подаче заявки стало известно еще в январе 2025 года, а теперь регистрация официально подтверждена.

Пока неясно, планирует ли Xiaomi реально выводить пиво и другие продукты на российский рынок, или регистрация носит защитный характер.