Xiaomi завершила этап разработки своего первого чипа на 3 нм

Разработка собственного чипа началась с Surge S1, который был представлен в смартфоне Mi 5c около семи лет назад. Несмотря на сложности, связанные с созданием собственного полупроводника, Xiaomi продолжила свои усилия и, похоже, достигла значимого прогресса. Тем не менее, компании, как и многие другие китайские производители, могут столкнуться с трудностями, связанными с возможными торговыми санкциями.

Ожидается, что Xiaomi сможет представить новый чип в следующем году, но пока нет информации о его характеристиках, архитектуре или процессах производства.