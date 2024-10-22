Xiaomi завершила этап разработки своего первого чипа на 3 нм

Опубликовано 22 октября 2024, 06:001 мин.
Xiaomi завершила этап разработки своего первого чипа на 3 нмНо детали остаются неизвестными
По информации, появившейся на сайте MyDrivers, Xiaomi завершила проектирование своего первого чипа на 3 нм. Эта новость была подтверждена Тан Цзяньго, главным экономистом Пекинского бюро экономики и информационных технологий, который назвал это событие историческим для Китая.
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Разработка собственного чипа началась с Surge S1, который был представлен в смартфоне Mi 5c около семи лет назад. Несмотря на сложности, связанные с созданием собственного полупроводника, Xiaomi продолжила свои усилия и, похоже, достигла значимого прогресса. Тем не менее, компании, как и многие другие китайские производители, могут столкнуться с трудностями, связанными с возможными торговыми санкциями.
Ожидается, что Xiaomi сможет представить новый чип в следующем году, но пока нет информации о его характеристиках, архитектуре или процессах производства.