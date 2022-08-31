Я календарь переверну: NASA перенесло запуск лунной миссии на 3 сентября

Изначально планировалось, что старт состоится уже 29 августа, но из-за проблем с одним из двигателей дата была сдвинута. В свежем посте, опубликованном в блоге NASA, космическое агентство заявило о намерении совершить запуск уже в начале сентября, 3 сентября.

Сообщается, что в случае, если повторный запуск пройдёт успешно, в ходе 39-дневной миссии ракета поднимет капсулу без экипажа Orion на высоту чуть менее 4 тыс км. После этого два корабля разделятся: основная ступень упадёт на Землю, а Orion продолжит движение в сторону Луны.

Вокруг естественного спутника нашей планеты она будет вращаться шесть дней, а затем вернётся обратно. Ожидается, что ракета приводится в Тихом океане у берегов Калифорнии 11 октября.