«Я устал, я ухожу»: Илон Маск нашёл себе замену на пост главы Twitter

Если верить слухам, Илон Маск будет исполнять роль исполнительного председателя и главного технологического директора, отвечая за продукт, программное обеспечение и системное администрирование Twitter, который он переименовал в «X».

Сообщается, что в декабре прошлого года акционеры Tesla призывали Маска передать контроль над Twitter другому, поскольку акции автопроизводителя упали до $101. Это всего лишь одна треть от пиковой цены бренда в течение последнего года.

С тех пор Tesla снизила цены на автомобили и теперь стоит перед лицом снижения прибыли с каждого проданного авто. Вот что значит жить на два дома – и в Twitter, и в Tesla!

Напомним, что Маск внёс ряд изменений в политику Twitter. Практически все они вызвали недовольство пользователей. В результате несколько крупных рекламодателей приостановили своё сотрудничество с Twitter, опасаясь, что взгляды Маска на свободу слова могут повредить их репутации.