«Я устал, я ухожу»: Илон Маск нашёл себе замену на пост главы Twitter

«Я устал, я ухожу»: Илон Маск нашёл себе замену на пост главы TwitterЕсть даже версия, кто это может быть
Накануне Илон Маск объявил, что «нанял нового CEO для Twitter». Согласно данным Puck News, на пост гендиректора назначена Линда Яччарино, рекламный эксперт NBC Universal.
Если верить слухам, Илон Маск будет исполнять роль исполнительного председателя и главного технологического директора, отвечая за продукт, программное обеспечение и системное администрирование Twitter, который он переименовал в «X».
Сообщается, что в декабре прошлого года акционеры Tesla призывали Маска передать контроль над Twitter другому, поскольку акции автопроизводителя упали до $101. Это всего лишь одна треть от пиковой цены бренда в течение последнего года.
С тех пор Tesla снизила цены на автомобили и теперь стоит перед лицом снижения прибыли с каждого проданного авто. Вот что значит жить на два дома – и в Twitter, и в Tesla!
Напомним, что Маск внёс ряд изменений в политику Twitter. Практически все они вызвали недовольство пользователей. В результате несколько крупных рекламодателей приостановили своё сотрудничество с Twitter, опасаясь, что взгляды Маска на свободу слова могут повредить их репутации.