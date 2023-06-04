«Яблочников» в России призвали проверить свои iPhone на вирусы

Владельцам российских iPhone необходимо проверить свои устройства на наличие вирусов, так как их гаджеты могут быть заражены из-за уязвимостей в программном обеспечении от Apple. Об этом сообщил Артём Шейкин, член конституционного комитета Совфеда.

Шейкин призвал всех пользователей проверить свои iPhone на возможное заражение и посоветовал использовать специальные программы, разработанные российскими компаниями, чтобы узнать, передаются ли их данные мошенникам.

Он обратился к главному эксперту «Лаборатории Касперского» Сергею Голованову с просьбой предоставить официальный комментарий о масштабе заражения вредоносным программным обеспечением для смартфонов россиян. Голованов отметил, что известны случаи атаки вирусом на несколько десятков устройств iOS в «Лаборатории Касперского» и считается, что атака не была направлена только на их компанию.

Специалисты в области информационной безопасности заявили, что не существует защиты от таких атак, и единственной мерой предосторожности может быть переход на устройства других производителей.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила о заражении нескольких тысяч iPhone российских и иностранных пользователей вредоносным программным обеспечением. ФСБ считает, что Apple сотрудничает с американской разведкой. «Лаборатория Касперского» подтвердила информацию о вирусе в смартфонах россиян и сообщила, что заражение происходит через сервис iMessage. Apple отрицает обвинения в связях с разведкой США.