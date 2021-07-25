Яблочный сок ухудшает лечение артрита

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Яблочный сок ухудшает лечение артритаНапиток был назван повышающим риск развития этой болезни
Ученые провели исследование, направленное на выяснение влияния напитков на развитие ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания.
Так, согласно данным специалистов, некоторые напитки способны увеличивать вероятность развития этой болезни. В число таких отнесли яблочный сок. Сообщается, что в рамках научной работы исследователи привлекли добровольцев, которых попросили в течение определенного времени употреблять яблочный сок по пять раз в неделю. В результате выяснилось, что у участников данного эксперимента риск столкнуться с артритом вырос в три раза.
Также исследователи считают, что спровоцировать аутоиммунную болезнь могут и другие богатые фруктозой и кукурузным крахмалом напитки. Ограничить имеет смысл и сладкие безалкогольные напитки.
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