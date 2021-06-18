Яблоки назвали фруктом для профилактики рака

Сообщается, что яблоки богаты витаминами и полезными веществами, в числе которых витамины A, С, В1, В2, РР и Е. Помимо прочего они имеют в составе магний, йод, фосфор, железо, кальций, калий, цинк и селен.

Авторы также обратили внимание и на то, что в яблоках присутствуют биологически активные вещества, способствующие похудению. Так, этот фрукт низкокалориен и в то же время обогащен клетчаткой. Полезны яблоки и для нормализации “плохого” холестерина, а также в качестве профилактики сахарного диабета второго типа и рака.

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